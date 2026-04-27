Професор Даріуш Патковський і дитячий хірург Андрій Дворакевич оперувють 17-річного пацієнта з Тернопільщини

Минулого тижня у дитячій лікарні св. Миколая спільно з львівськими спеціалістами консультував і оперував дітей зі складними патологіями відомий польський хірург, професор Даріуш Патковський. Він входить у десятку найкращих дитячих хірургів світу. Професор проводить надзвичайно складні операції малотравматичним способом, які потребують високої точності, неабиякої майстерності та великого практичного досвіду.

За два дні візиту до Львова він спільно з дитячими хірургами лікарні проконсультував понад 25 дітей з різних регіонів Україні і прооперував чотирьох дітей зі складними вродженими вадами. Двом дітям видалили частину легені без розрізу грудної клітки, торакоскопічним методом.

Серед тих, кого прооперували, був 17-річний мешканець Тернопільщини. У хлопця були вроджені кісти, через які одна легеня була недорозвинена. Ваду було діагностовано ще у ранньому віці, але батьки не наважувалися на операцію. Через цю патологію хлопець часто хворів на пневмонію, бо легеня не працювала, лише підтримувала запалення.

Хірург Андрій Дворакевич (на фото ліворуч) з професором з Польщі Даріушом Патковським

Як пояснив ZAXID.NET керівник Центру хірургії лікарні Андрій Дворакевич, дітей з такими патологіями слід оперувати до 4 років, тоді у них легеня може відновитися. У підлітковому віці цього вже не відбувається і такі операції проводити надзвичайно складно.

Підлітку довелося видалити 60% легені. До легені хірурги дісталися без розрізу грудної клітки, ендоскопічно, тобто, через невеликі проколи, і забрали непрацюючу частину легені також через невеликий 3-сантиметровий доступ. Операція тривала майже 4 години. При такій складній операції крововтрата була всього 70 мл. Це говорить про надзвичайно високу майстерність і професіоналізм хірургів.

Операція, як і три інші, пройшла успішно. Хлопець провів у лікарні всього три доби і у вівторок, 28 квітня, їде додому, на Тернопільщину. Приблизно за місяць, каже Андрій Дворакевич, він зможе повернутися до нормального життя, займатися спортом.

До слова, співпраця львівських хірургів з польським професором триває вже 17 років. Спершу львівські лікарі слухали лекції професора на міжнародних конференціях, стажувалися у нього в Польщі, згодом запросили його до Львова. Коли польський хірург приїжджав до Львова, на його майстер-класи приїжджали лікарі зі всієї України. Він ділився і досі ділиться новими досягненнями в малоінвазивній дитячій хірургії, спільно з колегами оперує найскладніші патології.

Цього року це був перший візит професора Даріуша Патковського до Львова. Зі Львова він поїхав оперувати дітей у Цюрих. Він охоче допомагає рятувати дітей у різних країнах світу. Львівські лікарі чекають на ще один його приїзд улітку.