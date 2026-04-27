Пацієнт з лікарями, які врятували пацієнта (зліва направо) завідувач відділу інтервенційної радіології Василь Войтович, пацієнт, анестезіологиня Анна Волобоєва, судинний хірург Станіслав Хомин

Судинні хірурги львівської лікарні св. Луки врятували 72-річного мешканця Нового Роздолу Михайла Неїжмака, який переніс два гострі інфаркти за добу. Спершу – інфаркт міокарда, невдовзі – кишківника. Друга ішемія в більшості випадків за лічені години призводить до смерті. Та судинні хірурги швидко розпізнали у пацієнта небезпечне ускладнення та вдруге за день врятували чоловікові життя.

Михайло Неїжмак – пенсіонер з Нового Роздолу, що на Львівщині. У березні йому раптово стало погано: пришвидшився пульс, з'явилася задишка. То були симптоми гострого інфаркту міокарда. Коли «швидка» привезла його до лікарні св. Луки, його стан був уже критичним, повідомили у медзакладі.

Пацієнт потрапив у руки інтервенційних кардіологів. Під час коронарографії вони виявили субоклюзію, тобто критичне звуження передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії. Просвіт судини, яка безпосередньо живить серце, був закритий на 99%. Аби відновити прохідність гілки та врятувати пацієнта, лікарі через прокол у руці завели у променеву артерію коронарний стент, доправили його до місця звуження та розширили закупорену судину.

Цю операцію інтервенційні кардіологи виконали вранці, а вже ввечері у хворого з'явився різкий біль у животі. КТ показало гостру мезентеріальну ішемію або, як ще її називають, мезентеріальний інфаркт. Це вкрай небезпечний стан, за якого внаслідок звуження просвіту судини порушується кровопостачання кишківника і той відмирає за лічені години. Такий стан викликав тромбоембол, який утворився у серці, мігрував з потоком крові до верхньої брижової артерії й перекрив її. У більшості випадків така судинна патологія закінчується летально.

Хірурги виконали розріз на черевній стінці пацієнта, знайшли закупорену судину та за допомогою хірургічного зонда усунули оклюзію судини тромбоемболом і оперативно відновили кровопостачання та не допустити некрозу.

«Кишківник дуже чутливий. На початку операції пацієнт уже був на межі життя і смерті. Якщо навіть вчасно діагностувати гостру мезентеріальну ішемію, то смертність сягає 70%. Якщо пізніше, то майже 90-100%», – каже судинний хірург Станіслав Хомин.

Пацієнт уже вдома, з родиною. Чоловік дуже радий, що може жити далі і бачити як росте його маленька правнучка.