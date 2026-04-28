Хлопчик з командою лікарів, які його оперували

13-річний підліток, який загинув внаслідок нещасного випадку, став посмертним донором для 11-річного хлопчика зі Львова з нирковою недостатністю. Пересадку нирки спільно виконали спеціалісти Центру трансплантології та дитячої лікарні св. Миколая.

У чотири роки львів'янин Юрчик переніс ангіну, яка дала серйозне ускладнення на нирки. Виник нефротичний синдром. Почалися роки постійної терапії: лікарні, уколи, пігулки. Але хвороба прогресувала. У 9 років нирки хлопчика перестали виводити зайву рідину, тіло дитини набрякло, а креатинін піднявся до критичної позначки – 1200. Єдиним порятунком став гемодіаліз – процедура штучного очищення крові, яку хлопчик проходив через день по 4 години, повідомили у лікарні.

Юрчик був на діалізі три роки і це виснажило дитячий організм. Він перестав рости, кістки стали крихкими. Постійний високий тиск давав велике навантаження на серце. Аби його врятувати, потрібна була пересадка нирки.

У березні, коли знесиленого Юрчика привели на чергову процедуру гемодіалізу, трансплант-координаторка повідомила родині, що з’явився донор. Ним став 13-річний підліток, який отримав несумісну з життям важку черепно-мозкову травму. Його батьки дали згоду на посмертне донорство органів і врятували життя чотирьох інших дітей.

«З новин я одразу зрозуміла, хто став донором для мого сина. Ми з чоловіком пішли в церкву помолитися за того хлопчика. Я безмежно вдячна його батькам, які дали дозвіл на трансплантацію органів і врятували мою дитину. Ми тепер вважаємо, що цей хлопчик – наша друга дитина, бо його частинка живе в моєму синові», – каже мама Юрчика Ірина.

Пересадку нирки спільно виконали спеціалісти Центру трансплантології та лікарні св. Миколая. Історія хвороби сина ще на етапі гемодіалізу та очікування донорської нирки, підштовхнула маму ухвалити важливе рішення. Вона підписала згоду на посмертне донорство. «Після смерті Богові мої органи не потрібні, а от врятувати чиєсь життя можуть», – каже Ірина.