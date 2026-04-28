На ринках і у магазинах Львова вже продають закарпатську полуницю

У продажу вже є одна із перших весняних ягід – полуниця. Її можна придбати у супермаркетах, магазинах, на ринках. Є закордонна і вітчизняна ягода. Ціни ще доволі високі. Скажімо, на ринку «Шувар» у вівторок, 28 квітня, її можна було купити за 250 грн за кілограм. Як повідомили ZAXID.NET працівники ринку, стільки коштує закарпатська ягода. Є і грецька, ціна практично така ж. Уся продукція, яка продається на ринку, проходить лабораторний контроль. Цього року не було полуниці, в якій вміст нітратів перевищував би допустимі норми.

Чекати, поки полуниця дозріє на грядках, мабуть, доведеться довго, враховуючи надто холодну весну, а побалувати себе ягодами хочеться вже. Чи можна пригощати дітей ранньою полуницею? Скільки ягід можна дати дитині та зʼїсти дорослим? Як переконатися, що у дітей, які пробують ягоди вперше, нема на неї алергії? Як правильно включити її у раціон? Нині думками з цього приводу ділиться фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош.

Чи можна їсти полуницю в несезон?

Ольга Дорош стверджує, що так. Якщо фінанси дозволяють, то користь перевищує ризики. І якщо є якісь залишки пестицидів чи нітратів, то вони не мають нашкодити споживачам.

«Ягоди обов’язково потрібно мити, щоб зменшити кількість пестицидів та бактерій. Найкращий спосіб – це замочити її на кілька хвилин у чистій воді, а за бажанням – залити водою з содою (10 г на 1 літр), лишити на 10 хвилин, а тоді викинути в друшляк і промити протічною водою. Потенційно розчин соди ефективніше знімає частину пестицидів, ніж просто вода», – каже експертка.

Звісно, сезонні продукти свіжіші, смачніші, ароматніші та поживніші, ніж ті, що споживаються поза сезоном. Але якщо ця ягода вам смакує, то додавати її в раціон можна цілий рік і свіжу, і морожену.

Чим корисна полуниця?

Передусім, полуниця багата на вітамін С: 150 г свіжих ягід забезпечать добову потребу вітаміну C. Цей вітамін важливий для імунної системи, допомагає організму засвоювати залізо та підтримує здоров’я шкіри.

Окрім цього, полуниця містить фолієву кислоту, вітамін К та вітаміни групи B, які необхідні для росту, розвитку нервової системи та нормального обміну речовин. Серед мінералів варто виділити калій і магній, які відіграють ключову роль у роботі серця, м’язів і підтримці електролітного балансу.

Ягода також є джерелом клітковини та води, що профілактує закрепи, допомагає підтримати гідратацію і формувати здоровий кишковий мікробіом.

Окрему цінність, каже Ольга Дорош, становлять поліфеноли та інші антиоксиданти – рослинні сполуки, які захищають клітини від ушкоджень. Дослідження показують, що регулярне споживання полуниці може мати протизапальний ефект, підтримувати здоров’я судин і навіть покращувати чутливість клітин до інсуліну. Завдяки цьому вона розглядається як корисний продукт для профілактики серцево-судинних захворювань і метаболічних порушень.

Деякі наукові роботи також вказують на потенційний захисний вплив компонентів полуниці щодо окремих видів онкологічних захворювань, хоча ці ефекти потребують подальших досліджень і не є підставою для медичних висновків.

Коли можна вперше давати полуницю дітям?

Сучасні рекомендації, каже Ольга Дорош, дозволяють вводити полуницю з початком прикорму (близько 6 місяців) за умови готовності дитини до прикорму і в правильній подачі. Як і будь-який новий продукт, полуницю варто вводити поступово, починаючи з невеликої кількості та спостерігати за реакцією дитини.

Скільки ягід можна з’їсти дитині та дорослим?

Нема рекомендованої кількості, каже експертка, і радить дати дитині 1–2 ягоди в безпечній подачі.

«Згідно з ВООЗ, дітям від року і дорослим за день варто зʼїдати 5 порцій овочів і фруктів. Тому їсти 1–2 порції фруктів/ягід щодня виглядає чудовою ідеєю. Порція – це в кожного з нас відкрита долоня або орієнтовно 80 г для дорослих. Пів кілограма нікому їсти не варто», – каже Ольга Дорош.

Чи є алергія на полуницю?

«Алергія на полуницю буває рідко. Полуниця не належить до поширених алергенів. Так, у ній є білки, здатні викликати алергічну реакцію, але це трапляється відносно рідко. Натомість те, що люди часто називають алергією на полуницю, у більшості випадків має інше пояснення», – каже експертка.

По-перше, полуниця може діяти як гістамінолібератор, тобто стимулювати вивільнення гістаміну в організмі. Через це можуть виникати симптоми, схожі на алергію: почервоніння шкіри, висип, свербіж або легкий набряк. Це не класична алергія, а індивідуальна чутливість. У таких випадках реакція часто залежить від кількості: невелика порція може не викликати симптомів, тоді як більша провокує дискомфорт.

По-друге, через природну кислотність ягоди часто виникає подразнення шкіри навколо рота. Це безпечна реакція, яку легко сплутати з алергією.

Також у частини людей, особливо з чутливістю до пилку (наприклад, берези), можливий синдром оральної алергії – короткочасне свербіння чи поколювання в роті після вживання полуниці. Зазвичай ці симптоми швидко минають і не є небезпечними.

Варто враховувати і те, що полуниця належить до родини розоцвітих, тому люди, які реагують на яблука, сливи чи горіхи, інколи мають подібну реакцію і на неї.

Щодо дітей, то у малюків такі реакції трапляються частіше через незрілість організму, тому полуницю, як і будь-який новий продукт, варто вводити поступово, починати з невеликої кількості та спостерігати за реакцією.