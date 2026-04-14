Використання соди для очищення фруктів має свої переваги

Перед вживанням фрукти обов’язково потрібно мити, адже на їхній поверхні можуть залишатися бактерії та бруд. Проте існує простий спосіб убезпечити свій організм від шкідливих бактерій – використати соду. УНІАН розповідає, як мити фрукти з содою.

Як мити фрукти за допомогою соди?

Використання соди для очищення фруктів має свої переваги. Сода є природним очищувачем, який допомагає видаляти залишки пестицидів і бруду з поверхні продуктів.

Для цього методу потрібно використати соду, розведену в прохолодній воді. Підготуйте місткість, наповніть її водою, і додайте соду в пропорції 1:10. Ретельно перемішайте, щоб сода повністю розчинилась. Обережно помістіть свіжі фрукти в приготований розчин на кілька хвилин. Потім промийте їх прохолодною водою, щоб повністю усунути залишки соди.