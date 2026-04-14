Позбуваємося пестицидів та бруду: чи справді корисно мити фрукти содою
Перед вживанням фрукти обов’язково потрібно мити, адже на їхній поверхні можуть залишатися бактерії та бруд. Проте існує простий спосіб убезпечити свій організм від шкідливих бактерій – використати соду. УНІАН розповідає, як мити фрукти з содою.
Як мити фрукти за допомогою соди?
Використання соди для очищення фруктів має свої переваги. Сода є природним очищувачем, який допомагає видаляти залишки пестицидів і бруду з поверхні продуктів.
Для цього методу потрібно використати соду, розведену в прохолодній воді. Підготуйте місткість, наповніть її водою, і додайте соду в пропорції 1:10. Ретельно перемішайте, щоб сода повністю розчинилась. Обережно помістіть свіжі фрукти в приготований розчин на кілька хвилин. Потім промийте їх прохолодною водою, щоб повністю усунути залишки соди.