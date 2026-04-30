У Рівному вперше виконали операцію на відкритому серці через невеликі розрізи. Втручання провели в обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка. Про це у четвер, 30 квітня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Фахівці РОКЛ спільно з колегами з Національного наукового центру серцево-судинної хірургії та трансплантології імені Миколи Амосова прооперували 56-річну рівнянку. Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на задишку, швидку втомлюваність, слабкість і прискорене серцебиття.

Під час обстеження у пацієнтки виявили виражену мітральну недостатність – порушення роботи серцевого клапана, при якому частина крові повертається з лівого шлуночка в ліве передсердя. Такий стан створює додаткове навантаження на серце і може призвести до серцевої недостатності.

Лікарі ухвалили рішення провести мініінвазивне втручання. Через два невеликі розрізи – близько 3 см на грудній клітці та 2,5 см на стегні – виконали відеоасистовану пластику мітрального клапана. Метод дозволяє проводити складні операції без розтину грудної кістки: хірурги працюють за допомогою спеціальних інструментів і камери, що виводить зображення на монітор.

Операція тривала близько чотирьох годин і була технічно складною через анатомічні особливості клапана, зокрема розщеплення стулок і відрив хорд. Попри це медикам вдалося повністю відновити функцію клапана – зворотний потік крові після корекції відсутній.

Уже за дві години після втручання пацієнтка самостійно дихала, а наступного дня її перевели з реанімації у звичайну палату.