Кутя дуже смачна і корисна, але їсти її можна не всім

До Різдва залишилися лічені дні, тож зараз у господинь іде активна підготовка до свята. Практично на кожній кухні вже є інгредієнти для найголовнішої страви на Святвечір – куті: пшениця, мак, горіхи, родзинки, інші сухофрукти, мед.

Дієтолог Андрій Маковецький каже, що попри те, що кутя дуже смачна і корисна для здоров’я, бо містить натуральні інгредієнти, деяким людям варто відмовитися від неї, або лише скуштувати, щоб не спровокувати проблем зі здоров’ям.

Кому кутя може нашкодити?

Алергікам. Тим, у кого є алергія на мед, горіхи чи мак, варто обережно ставитися до цієї страви або замінити інгредієнти.

Діабетикам. До куті додають мед, сухофрукти та інші солодкі інгредієнти, які можуть спричинити різкий стрибок рівня цукру в крові, тому хворим на цукровий діабет її їсти не можна. Та якщо вже дуже хочеться, то можна мед замінити на підсолоджувачі, а сухофрукти використовувати в мінімальній кількості. І їсти небагато.

Людям із проблемами травлення. У людей, що мають хронічні захворювання травної системи, сухофрукти, горіхи та клітковина можуть викликати здуття чи дискомфорт.

Дітям до 3 років. Для дитячого організму кутя через вміст меду та горіхів може бути занадто важкою, тому дітям до трирічного віку її краще не пропонувати. Старших дітей варто знайомити з цією стравою поступово. Розпочати знайомство з 1 ст. л.

Людям із зайвою вагою. Людям, які стежать за фігурою чи мають зайву вагу, не варто їсти багато куті, бо це калорійна їжа. У 100 г класичної куті в середньому є 370 ккал. Якщо за святковим столом не їсти інших страв, а лише кутю, то більше 300 г їсти не варто. Але рідко хто на Святвечір задовольняється лише кутею, хочеться спробувати й інших страв. Тому не переборщіть.