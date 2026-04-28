Хронічний стрес і тривога: психологиня пояснює, як самому із цим впоратися
Як стабілізувати свій стан щоденними практиками при внутрішній тривозі
Тривожність не завжди виглядає як паніка чи страх. Часто це постійний внутрішній фон: напружене тіло, поверхневе дихання, складнощі зі сном і відчуття, що думки не зупиняються ні на хвилину. У такому стані людина може роками жити на межі, навіть не усвідомлюючи, наскільки виснаженим став її організм.
Психологиня Наталія Шейнич пояснює: важливо не чекати, поки стан погіршиться, а починати з простих інструментів самодопомоги. Вони не замінюють терапію, але можуть суттєво знизити рівень тривоги вже зараз.
Дихальні вправи як спосіб швидко знизити тривогу
Одним із найефективніших способів впоратися зі стресом є робота з диханням. Це прямий вплив на нервову систему, який допомагає тілу вийти зі стану тривоги.
«Якщо ви хочете робити щось самостійно, найперше, до чого ви можете звернутися, – це вправи на глибоке дихання. Глибоке, повільне дихання, дихання за квадратом може активувати реакцію розслаблення організму», – пояснює Наталія Шейнич.
Коли людина дихає повільніше, мозок отримує сигнал, що небезпеки немає. Це запускає природний механізм заспокоєння: серцебиття сповільнюється, м’язи розслабляються, а рівень тривоги поступово знижується.
Окрему увагу психологиня радить звернути на діафрагмальне дихання.
«Ми дуже глибоко вдихаємо через ніс, дозволяємо животу розширитися і повільно видихаємо через рот. І тут важливо, що фокус має бути саме на видиху», – каже вона, адже саме довгий видих допомагає активувати процеси відновлення в організмі.
Під час діафрагмального дихання важливо не поспішати і концентруватися саме на повільному видиху.
Практики усвідомленості: як змусити мозок не думати
Ще одна поширена причина тривоги – постійне прокручування думок про майбутнє. У цьому стані мозок працює без зупинки, створюючи сценарії, які ще не стали реальністю, але вже викликають напругу.
У таких випадках допомагають практики майндфулнес – усвідомленої присутності в теперішньому моменті.
«Ми можемо звертатись до медитації майндфулнес. Це практики усвідомленості, які заспокоюють тривожний розум. Виділяти буквально декілька хвилин щодня, щоб медитувати або ж сканувати власне тіло і усвідомлено ходити», – говорить психологиня.
Наприклад, йти вулицею без навушників та спостерігати за деревами, намагатися відчути кінчики пальців або зосередити всю свою увагу на конкретному звуці – шумі листя або, наприклад, на співі пташок.
Фізична активність і психічне здоров’я: чому рух важливий
Коли людина перебуває у стресі, тіло накопичує напругу. Якщо цю напругу не вивільняти, це може посилювати тривожність. Саме тому фізична активність – один із базових способів підтримки психічного здоров’я.
«Доведено, що регулярна фізична активність сильно зменшує тривожність і покращує загальне самопочуття. Тому варто прагнути хоча б до 30 хвилин активності кілька днів на тиждень», – зазначає психологиня.
Йдеться не лише про спорт. Навіть звичайна прогулянка чи легка зарядка можуть допомогти організму скинути напругу.
Регулярна фізична активність підтримує не лише тіло, а й психічний стан.
Сон і харчування: основа стабільного стану
Часто люди шукають складні рішення, ігноруючи базові потреби. Але без сну і нормального харчування жодні техніки не дадуть довготривалого ефекту.
«Здорові звички – завжди прекрасна ідея. Однак ми забуваємо, що турбота про себе є простішою, ніж здається. Достатньо висипатися, дотримуватися збалансованого харчування», – пояснює психологиня.
Коли організм виснажений, він стає більш вразливим до стресу. І навпаки – базова турбота про себе вже сама по собі знижує рівень тривоги.
Ведення щоденника: як розібратися у власних думках
Ще один ефективний інструмент – ведення щоденника. Його активно використовують у когнітивно-поведінковій терапії як спосіб працювати з думками.
«Це запис думок, їхня реструктуризація, фіксація почуттів і емоцій – це допомагає бачити ясніше і дивитися в перспективу, знижуючи рівень тривожності», – каже Наталія Шейнич.
Коли людина виписує свої переживання, вони перестають бути хаотичними. З’являється розуміння, що саме викликає тривогу.
«Подумайте про ведення щоденника і присвятіть буквально декілька хвилин щодня роздумам про свої переживання та емоції. Дайте їм місце у вашому житті, щоб мати змогу їх вивільнити, а не замикати у своєму тілі», – додає вона.
Управління стресом – це про регулярні маленькі дії. Дихання, рух, увага до себе і своїх думок – це, на перший погляд, надто прості речі, але вони можуть суттєво змінити самопочуття. Саме з простих кроків починається відновлення внутрішньої рівноваги.