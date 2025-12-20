Росіяни вдарили по місту Ізюм на Харківщині

У суботу, 20 грудня, російські військові атакували місто Ізюм на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомили у Нацполіції Харківської області.

За даними правоохоронців, росіяни близько 15:40 вдарили по місту Ізюм керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя: 47-річний чоловік та 42-річна жінка. Вказується, що загибла працювала у поліції. Крім того, під час атаки постраждала 64-річна місцева жителька, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено територію непрацюючого промислового підприємства, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти атакували Купʼянський та Чугуївський район Харківської області. Унаслідок обстрілу загинули двоє мешканців, ще восьмеро зазнали поранень.