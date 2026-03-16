Група з приблизно восьми-дев’яти людей за командою розгорнула прапор України

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр у понеділок, 16 березня, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що під час маршу в Будапешті 15 березня розгорнули великий прапор України. За його словами, це була провокація провладних активістів.

Мадяр заявив, що розгортання прапора було спробою дискредитувати марш, організований його політичною силою. Він стверджує, що до акції причетні люди, пов’язані з владою.

«Керівна партія буквально організувала провокацію з фейковим українським прапором за допомогою молоді, яка тісно пов’язана з ними. Чи може ця підла влада опуститися ще нижче? Може», – написав політик.

Як повідомляє видання Telex, подія виглядала як заздалегідь спланована акція. За даними журналістів, група з приблизно восьми-дев’яти людей раптово зайшла в натовп і за командою розгорнула прапор довжиною близько 4–5 метрів. У цей же момент поруч з’явилися люди з камерами, які почали знімати їх. Учасники маршу відреагували на появу прапора обуренням і намагалися витіснити групу з колони. Через кілька хвилин після спеціального сигналу люди швидко згорнули прапор і залишили місце події.

Попри те, що акція тривала лише кілька хвилин, її широко висвітлили проурядові медіа, які натякали, що подібна ситуація є показовою для маршу опозиції.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто відреагував на подію, написавши, що «все говорить саме за себе». Він опублікував фото з мітингу партії прем’єра Віктора Орбана, де був розгорнутий великий угорський прапор, із фото з маршу «Тиси», на якому видно прапор України.

Фото зі сторінки Петера Сійярто. Зліва – мітинг партії прем’єра Віктора Орбана, справа – фото з маршу «Тиси»

Зазначимо, у квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Серед ключових конкурентів – партія «Фідес» Віктора Орбана та опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. У більшості соціологічних опитувань опозиційна партія випереджає партію «Фідес».

На початку березня Володимир Зеленський висловив сподівання на покращення відносин з Угорщиною після виборів. На думку президента України, партія чинного премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазнає поразки на парламентських виборах.