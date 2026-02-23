Петер Сійярто вважає, що Україна проводить антиугорську політику

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звинуватив Україну в проведенні антиугорської політики та заявив про нібито ворожу позицію Києва щодо Будапешта. Про це він сказав журналістам у понеділок, 23 лютого, перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Сійярто стверджує, що Угорщина не ненавидить Україну, однак, за його словами, українська держава ненавидить Угорщину і протягом останніх десяти років проводить антиугорську політику. Глава угорського МЗС також звинуватив Київ у припиненні постачання нафти до Угорщини та створенні загроз для енергетичної безпеки країни.

«Україна поводиться дуже вороже щодо Угорщини. Запитайте українців, чому вони припинили постачання нафти до Угорщини, чому вони ставлять під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, чому вони не повертають права угорській національній громаді? І мені дуже цікаво, якою буде їхня відповідь», – сказав він.

У понеділок Угорщина виконала свою погрозу й заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який планувалося затвердити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

«На сьогоднішньому засіданні я чітко заявив: ми не підтримуємо 20-й пакет санкцій і не погоджуємося на надання Україні кредиту в 90 млрд євро. Перегляд нашої позиції можливий лише після відновлення постачання нафти», – додав Сійярто.

Польський прем’єр Дональд Туск відреагував на блокування Угорщиною нового пакета санкції ЄС проти Росії і надання Україні кредиту у 90 млрд євро, назвавши це політичним саботажем.

«Дії угорського уряду є актом політичного саботажу, який підриває допомогу Україні», – наголосив він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припиненням аварійних постачань електроенергії до України, якщо до понеділка, 23 лютого, не буде відновлено транзит нафти через «Дружбу». Проте згодом Сійярто заявив, що у питанні постачання електроенергії в Україну слід діяти з особливою обережністю, щоб не нашкодити угорській громаді на Закарпатті.

20 лютого Угорщина також заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, яку вже узгодили у грудні 2025 року.