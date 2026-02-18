Країни відмовляються постачати Україні нафту, поки не відремонтують нафтопровід

У середу, 18 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна припиняє постачання дизельного пального Україні. Таке рішення ухвалили через нібито небажання Києва відновлювати нафтопровід «Дружба», що припинив роботу через російську атаку. Також про припинення експорту дизпалива заявили у словацькому уряді.

Ресурс Index цитує заяву Сійярто, в якій угорський міністр оголосив про припинення постачання дизпалива до України, допоки та не відновить роботу нафтопроводу «Дружба». Він заявив, що постачання нафти до Угорщини не відновлено начебто за рішенням України.

«Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу “Дружба”. На цьому ми зупинимося», – сказав Петер Сійярто.

Міністра додав, що Угорщина наразі має стратегічні запаси нафти на 96 днів, тому немає причин для занепокоєння у короткостроковій перспективі.

Слідом за Угорщиною про блокування поставок дизпалива оголосила і Словаччина. Премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо розпорядився припинити експорт дизельного пального через зупинку нафтопроводу «Дружба». Словацький уряд оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетиці та ухвалив рішення про вивільнення частини стратегічних запасів нафти для компанії Slovnaft, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом у Словаччині. Фіцо стверджує, що уряд йде на такий крок, щоб зекономити запаси нафтопродуктів для внутрішнього використання.

«Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», – заявив Фіцо.

Водночас політик, як і Сійярто, заявив, що загрози дефіциту нафти для Словаччини немає.

Крім того, Роберт Фіцо пригрозив призупинити експорт електроенергії до України. Зазначимо, Словаччина є одним із найбільших експортерів електроенергії до України. Найбільшу частку експорту енергії має Угорщина – 45%.

Нагадаємо, 27 січня росіяни атакували місто Броди у Львівській області, де розташована гілка нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини. Внаслідок атаки там зайнялася пожежа, у районі зафіксували забруднення повітря.

16 лютого Фіцо звинуватив Україну в нібито затягування відновлення роботи нафтопроводу, заявивши, що питання постачання нафти «набуло політичного характеру». Він припустив, що транспортування нафти може відновитися, якщо Угорщина підтримає членство України в Євросоюзі. Водночас Фіцо відмовився сказати, хто саме відповідальний за пошкодження трубопроводу.