Також у січні Україна побила рекорд добового імпорту електроенергії

У січні 2026 року Україна рекордний обсяг електроенергії на тлі масованих російських атак на українську енергетику. Показники імпорту електроенергії до України стали найбільшими з початку повномасштабної війни, повідомив у понеділок, 2 лютого, аналітичний центр ExPro Electricity.

За даними аналітиків, у січні показник імпорту електроенергії склав понад 894 тис. МВт/год. У порівнянні з груднем 2025 року імпорт електроенергії зріс на 40%.

Найбільшу частку імпорту – 45% – займає Угорщина. Також зросло постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Водночас імпорт енергії з Молдови залишився на рівні грудня 2025 року.

«Також у січні було досягнено рекордного значення імпорту за добу – 41,9 тис. МВт/год», – йдеться у звіті.

Показник січня став найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Експорт у січні 2026 року був повністю відсутній. За даними аналітиків, Україна припинила експортувати електроенергію з 11 листопада 2025 року – приблизно тоді, коли Росія почала масовано атакували енергетичну інфраструктуру у низці регіонів.

Нагадаємо, через масовані атаки на енергетичні обʼєкти в Україні виник дефіцит, у низці областей запровадили аварійні та планові відключення. 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україні запровадять режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

31 січня через технологічне порушення ліній між українською, молдовською та румунською енергосистемами сталися масштабні аварійні відключення на території України та Молдови. Через відсутність світла виникла проблема з тепло- та водопостачанням, у Києві та Харкові зупинилося метро, а в молдовському Кишиневі стався блекаут.