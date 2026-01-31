Енергообладнання Україні передали 17 країн

Україна отримала від партнерів понад 700 одиниць енергообладнання, загальна потужність якого становить майже 1 ГВт. Таку кількість електроенергії виробляє один енергоблок Південноукраїнської АЕС, розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомило 31 січня «Суспільне».

Під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік Кулеба розповів, що країни передали Україні сотні котлів, когенераційних установок та мобільних генераторів великої потужності. За останній тиждень партнери передали понад 100 одиниць обладнання.

Загальна потужність усіх переданих установок – близько 1 ГВт. Такий самий обсяг виробляє один енергоблок Південноукраїнської АЕС. Загалом станція має три енергоблоки потужністю 3 ГВт.

До енергетичної допомоги Україні долучилися:

Азербайджан,

Бельгія,

Естонія,

Італія,

Канада,

Литва,

Нідерланди,

Німеччина,

Польща,

Велика Британія,

США,

Туреччина,

Франція,

Чехія,

Швейцарія,

Швеція,

Японія.

«Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку», – сказав Кулеба.

За словами міністра, на формування резерву потужністю 130 МВт Кабмін виділив 2,6 млрд грн. Втім він зазначив, що потреби України більші, тож міністерство розвитку громад та територій надалі звертатиметься за допомогою до партнерів.

Нагадаємо, 21 січня Азербайджан та Нідерланди оголосили про додаткову підтримку української енергетики. Також надіслати обладнання для допомоги енергосистемі готується Словаччина. До пакетів енергетичної підтримки увійшли трансформатори, генератори, гроші на закупівлю газу, обладнання та терміновий ремонт електростанцій, а також кабелі.

26 січня на тлі енергетичної кризи в Києві Польща передала місту перші 130 генераторів, придбані у межах благодійного збору. Невдовзі до Києва приїдуть ще 90 генераторів.