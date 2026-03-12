Львівська міськрада звинуватила компанію «Ірокс» у затримці ремонту вул. Залізничної
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 березня
У четвер, 12 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Обшуки у Ратуші. СБУ розпочала слідство через фіктивні працевлаштування задля відстрочки від служби.
- Перешкоджає роботі. Через компанію-забудовника капітальний ремонт на вул. Залізничній відстає від графіка.
- Потепління і опалення. У Львові через теплу погоду призупиняють централізоване опалення у денні години.
- Усі стихії – в одній майстерні. Майже сторічну гончарню відреставрували у Шевченківському гаю.
