У крові 26-річного водія виявили наркотики

У столиці Польщі правоохоронці затримали 26-річного українця, який намагався на швидкості понад 200 км/год втекти від патрульних під дією наркотиків. Про це у четвер, 12 березня, повідомив Департамент дорожнього руху Варшави.

Інцидент трапився 10 березня близько 23:15 на одній з головних вулиць Варшави – Єрусалимські алеї (Aleje Jerozolimskie), яка проходить через центр міста та з’єднує західні райони міста з мостом через річку Вісла і далі з районом Прага на іншому березі. Патрульні виявили автомобіль Audi, який їхав зі швидкістю понад 200 км/год при дозволеній 70 км/год.

Відео Департаменту дорожнього руху Варшави

Після зупинки автомобіля виявилося, що за кермом Audi 26-річний громадянин України, який брав участь у нелегальних нічних перегонах. Поліцейські провели тест на алкоголь в організмі, оскільки під час спілкування у нього була невиразна мова. Тест показав, що водій був тверезим, однак лабораторні дослідження крові показали, що водій кермував під дією кокаїну.

За грубе перевищення швидкості та керування автомобілем під дією наркотиків затриманому висунули звинувачення та позбавили водійського посвідчення. За вчинене йому загрожує штраф або обмеження волі. Правоохоронці також готують матеріали для подання до суду клопотання щодо обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою.