Поліція виписала українці максимальний штраф

У Польщі 23-річна українка їхала швидкісною трасою зі швидкістю майже 200 км/год, бо поспішала на манікюр. За порушення вона отримала великий штраф у розмірі 2,5 тис. злотих (30 тис. грн за курсом НБУ) і штрафні бали. Про це повідомив польський сайт wPolsce24, у суботу, 15 лютого.

На трасі з Любліна до Варшави поліцейські помітили Mercedes, який значно перевищував швидкість та агресивно обганяв інші машини. Вони зупинили автівку. Виявилося, що водійка рухалася зі швидкістю майже 200 км/год при дозволених 120 км/год, а за кермом була 23-річна українка, яка проживає у Варшаві. Під час перевірки вона пояснила, що дуже поспішала, адже мала запис у салоні краси на манікюр.

За грубе перевищення швидкості українці виписали максимально можливий штраф – 2,5 тис. злотих (30 тис. грн за курсом НБУ). Крім того, вона отримала 15 штрафних балів. Якщо протягом двох років вона знову перевищить швидкість так само суттєво, штраф зросте до 5 тис. злотих (60 тис. грн за курсом НБУ).