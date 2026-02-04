Українців утримували в двоповерховому будинку

18-річна українка Анастасія стала жертвою злочинців у Варшаві, які працювали під виглядом кол-центру. Дівчину утримували силоміць та змушували працювати на наркобізнес. Після спецоперації поліції по затриманню злочинців, службовий поліцейський автомобіль, в якому перебувала українка, потрапив у ДТП. Зараз дівчина у лікарні у важкому стані.

Польське медіа Fakt, у середу, 3 лютого повідомило, що у Варшаві поліція викрила злочинців, які під виглядом працевлаштування в кол-центрі силоміць утримували людей та змушували працювати на наркобізнес. Попри це продаж наркотиків у Польщі не відбувався – злочинці були посередниками і працювали з клієнтами за межами країни. Під час спецоперації поліція затримала 22 людей віком від 18 до 34 років.

Однією зі заручниць так званого кол-центру стала 18-річна українка Анастасія. Дівчина приїхала з України у Катовіце в листопаді 2025 року відвідати знайомих – їй сподобалася країна, тож вона вирішила працювати у Польщі. Спочатку Анастасія працювала на фабриці, а наприкінці 2025 року почала шукати роботу в столиці. У телеграмі українка побачила оголошення про офісну роботу у Варшаві. За словами Анастасії, рекрутери запевняли, що робота не є складною, тому, щоб дізнатися більше про умови й зарплату, вона поїхала за вказаною адресою.

За адресою, куди приїхала Анастасія, не було офісу, проте був двоповерховий будинок. Мама Анастасії з розповідей доньки сказала, що після того, як Анастасія увійшла до будівлі, то зрозуміла, що потрапила в пастку. Українку утримували силоміць, перевіряли її телефон, обмежували спілкування з родиною та змушували працювати (яку саме роботу виконувала українка польські журналісти не зазначили). Самостійно залишати будинок було заборонено, а ключі від дверей мав лише орендодавець. Телефони працівників у будинку постійно перевіряли, а будь-які телефонні розмови відбувалися під наглядом. Їжу привозили, а вихід із дому був можливий лише під наглядом. Мати дівчини розповіла, що її доньці погрожували у разі спроби втечі.

Кол-центр вдалося викрити після того, як 22-річний українець зміг втекти з будинку й зателефонувати у поліцію. Він повідомив, що його заманили на співбесіду до кол-центру, а згодом почали залякувати й насильно утримувати.

Після цього поліція провела спецоперацію по затриманню злочинців і під час операції затримали 22 людей. Двом українцям віком 24 та 34 роки висунули обвинувачення в участі в організованій збройній злочинній групі, яка займалася виробництвом, контрабандою та збутом наркотиків, а також торгівлею людьми. За ці злочини їм загрожує до 25 років позбавлення волі. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту. Крім того, 12 українців віком від 18 до 25 років у цій справі депортували з Польщі.

Поліція також встановила, що жертвами злочинної групи стали дев’ятеро українців – шестеро чоловіків і троє жінок. Злочинці орієнтувалися на біженців з України, які перебували у складних обставинах.

Під час проведення спецоперації, поліція відправила до відділку всіх, хто знаходився у будинку. 16 січня 18-річну Анастасію везли поліцейським автомобілем, але на одному з перехресть службова автівка потрапила у ДТП.

Унаслідок ДТП Анастасію у важкому стані госпіталізували. За словами її матері, у дівчини пошкоджений таз, зламані 16 ребер і видалена селезінка. Вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, і, за словами жінки, є ризик, що донька більше ніколи не зможе ходити.

Мати Анастасії з винувачує поліцію в тому, що у поліцейській автівці її доньці занадто сильно затягнутили кайданки на зап’ястях, оскільки залишилися синці. Ба більше, мати наголошує, що поліція не пристібнула Анастасії пасок безпеки, що й призвело до таких тяжких травм. Адвокат Анастасії зазначив, що детально аналізуватиме обставини ДТП.