Активи банків-банкрутів виставили на продаж

В Україні продадуть активи чотирьох банків, які перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Аукціони проведуть цього тижня, з 2 по 6 лютого, у системі «Prozorro.Продажі». Загальна стартова вартість усіх лотів – 9,81 млрд грн, інформує пресслужба Фонду.

Переважну частину цієї суми – 9,78 млрд грн – складають права вимоги за кредитами. Ще 34,9 млн грн припадає на нерухомість, земельні ділянки, транспорт та інші активи. Окремо на торги виставлена дебіторська заборгованість банків на 3,5 млн грн.

Найбільший обсяг активів цього тижня пропонує «Промінвестбанк» – майже 9,78 млрд грн, з яких 9,77 млрд грн становлять права вимоги за кредитами, а ще 6,1 млн грн – нерухомість і картини.

Активи «Комінвестбанку» виставлено на 28,3 млн грн – це переважно об’єкти нерухомості, транспорт та інші основні засоби. Дебіторську заборгованість банку окремо продають за 3,5 млн грн.

«Банк Форвард» пропонує активи на 8,5 млн грн, із яких 5 млн грн – кредитні вимоги, а 3,4 млн грн – транспорт і майно. Його дебіторська заборгованість оцінена у 50 тис. грн.

Крім того, «МР Банк» виставив на продаж транспортний засіб зі стартовою ціною 0,6 млн грн.

У Фонді також зауважили, що у 2025 році вкладникам банків, які виходять з ринку, вже виплачено 352,8 млн грн гарантованого відшкодування. Найбільші суми отримали клієнти «Комінвестбанку» та «РВС Банку». Зокрема, вкладникам неплатоспроможного «РВС Банку» перерахували 96,6 млн грн, що відповідає 100% гарантованих виплат.

Раніше ZAXID.NET також писав, що державний «Укрексімбанк» повідомив про закриття центрального відділення в Києві, а також філій у Тернополі та Чернівцях.