Українці стали тримати більше готівки

Національний банк України зафіксував різке збільшення кількості готівки в обігу у 2025 році. За даними НБУ, обсяг готівки зріс на 12,6%, або 103,9 млрд грн, і досяг 926,3 млрд грн. Для порівняння: у 2024 році приріст становив 7,6%, або 58 млрд грн.

Регулятор пояснив, що головними причинами зростання готівки є:

відновлення економічної активності;

збільшення зарплат та соціальних виплат;

стійкий споживчий попит;

ризики, пов’язані зі збільшенням атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що стимулює населення накопичувати гривню готівкою.

Станом на 1 січня 2026 року в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд грн та 15,2 млрд монет (без пам’ятних і інвестиційних) на суму 9,3 млрд грн.

Найпоширенішими банкнотами залишаються 500 грн, хоча банкнота 1000 грн вже виходить на перше місце за обсягом і швидко наздоганяє за кількістю. Найменше в обігу банкнот номіналом 50 грн. Серед монет найбільше – 10 копійок, які поступово вилучають з обігу, найменше – 10 грн.

Як відомо, в Україні запровадять нову грошову одиницю розмінної монети шаг. Згідно із законопроєктом, НБУ не планує вилучати копійки з обігу. Копійки та шаги будуть в обігу паралельно, співвідношення між ними хочуть встановити 1:1.