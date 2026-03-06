У Норвегії збільшили оцінку найбільшого родовища рідкісноземельних металів

Прогнозні запаси найбільшого родовища рідкісноземельних металів у Європі Фенсфельтет на півдні Норвегії виявилися на 81% більшими, ніж заявляли раніше. Про це повідомила компанія Rare Earths Norway, яка планує його розробляти.

Нову оцінку підготувала консалтингова компанія WSP. За її даними, обсяг родовища становить 15,9 млн тонн. У 2024 році його оцінювали у 8,8 млн тонн. У галузевому консорціумі EIT RawMaterials заявили, що після перегляду оцінки проєкт фактично став стратегічним активом світового рівня.

Нові показники значно перевищують параметри шведського родовища Пер-Гейєр, яке раніше вважали найбільшим у Європі. Його запаси спочатку оцінювали у 1,3 млн тонн оксидів рідкісноземельних елементів, а згодом збільшили до 2,2 млн тонн.

Зараз у Європі рідкісноземельні елементи фактично не видобувають. За даними Eurostat, у 2024 році 95% імпорту цих матеріалів до Євросоюзу надходило з Китаю, Малайзії та Росії.

Рідкісноземельні елементи використовують у виробництві оборонної техніки – зокрема сенсорів і високоточних двигунів для фрегатів, винищувачів і військових дронів. Вони також потрібні для електромобілів, вітрових турбін і різної електроніки.

Компанія Rare Earths Norway планує почати видобуток наприкінці 2031 року. До 2032-го вона розраховує виробляти близько 800 тонн неодиму і празеодиму, що може покривати приблизно 5% потреб ЄС. Компанія вже отримала дозвіл на видобуток, але ще має отримати дозвіл на експлуатацію родовища.