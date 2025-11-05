Туреччина може стати новим гравцем на ринку золота

У Туреччині в провінції Сівас виявили нове родовище золота з потенційними запасами близько 12 тонн, або 424 000 унцій. Про це 4 листопада повідомила компанія Erdemir – провідний виробник сталі в країні.

За даними аналізу, родовище містить близько 14 млн тонн руди із вмістом золота 0,89 грама на тонну. Орієнтовна ринкова вартість знахідки складає приблизно 1,7 млрд доларів. Для порівняння, найбільше у світі родовище золота в Китаї, виявлене в листопаді 2024 року, оцінюють у 83 млрд доларів.

Компанія Erdemir має ліцензію на розробку понад 5800 га території у повіті Кангал, провінція Сівас. Наразі провели буріння у 360 точках, тривають ущільнювальні роботи для уточнення обсягів запасів й оцінки потенціалу копальні. Оцінку ресурсів проводять незалежні експерти, включно з міжнародними організаціями, щоб підтвердити точність розрахунків.

Чи є родовища золота в Україні?

Цікаво, що золоторудний потенціал України оцінюють у приблизно 3000 тонн. Найбільші запаси зосереджені на Українському щиті – близько 2400 тонн, на Донбасі – понад 400 тонн, а у Карпатах – близько 55 тонн. Водночас видобуток золота в Україні майже не ведеться через недовивченість надр та складність технологічного запуску видобувних процесів.