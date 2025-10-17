Ціна золота б’є рекорди

У п’ятницю, 17 жовтня, ціна на золото досягла нового рекордного рівня, перевищивши позначку 4370 доларів за унцію (приблизно 28,35 г). Про це повідомляє Reuters.

Станом на 06:15 за Гринвічем спотове золото подорожчало на 0,8% – до 4359,31 долара після того, як раніше сягнуло нового піку в 4378,69 долара за унцію. Ф’ючерси на золото в США з постачанням у грудні зросли на 1,6% – до 4372,10 долара. Золото демонструє найсильніше зростання з 2008 року – лише за цей тиждень воно подорожчало майже на 8,6%, встановлюючи рекорди щодня.

Зростання цін на дорогоцінні метали підтримує попит інвесторів, які шукають «тиху гавань» на тлі геополітичної напруги та невизначеності на фінансових ринках.

Слідом за золотом дорожчає й срібло: спотова ціна зросла на 0,1% до 54,26 долара за унцію, оновивши історичний рекорд у $54,35. Загалом за тиждень срібло подорожчало приблизно на 8%.