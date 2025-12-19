Працівникам протезного заводу виплатили заборговані зарплати

258 працівникам комунального підприємства «Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» виплатили заборговану заробітну плату на загальну суму 8,9 млн грн. Виплати здійснювали упродовж листопада – грудня 2025 року. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Львівський протезний завод упродовж тривалого часу перебував у складному фінансовому стані. Ще у 2023 році Львівська міська рада ухвалила рішення прийняти підприємство у власність громади, а у квітні 2025 року Кабінет Міністрів України офіційно передав його у комунальну власність Львова.

Разом із підприємством місто отримало значні боргові зобов’язання. Загальна сума боргів становила близько 70 млн грн. Йдеться про заборгованість із виплати зарплат, оплату комунальних послуг, кредити, податки та обов’язкові платежі. Саме фінансові проблеми раніше призвели до фактичної зупинки роботи заводу.

У жовтні 2025 року у Львівській міській раді повідомляли про початок поетапного погашення боргів підприємства. Першочергово місто взялося за виплату заборгованості із заробітної плати працівникам. На старті на ці потреби передбачили 10 млн грн. Повністю розрахуватися з боргами планують до 2028 року.

Зауважимо, що Львівський протезний завод стане частиною екосистеми Unbroken і займатиметься виготовленням протезів та іншої медичної продукції для пацієнтів реабілітаційного центру.