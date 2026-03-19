Біля Львова зіткнулись два легковики, один із них вибухнув. Внаслідок ДТП є загиблий. Про це повідомила пресслужба поліції. Рух транспорту на трасі Київ – Чоп повністю перекритий.

Зазначається, що ДТП трапилась у четвер, 19 березня на трасі в Дублянах. Водій Peugeot, виїжджаючи з другорядної дороги з території поштового терміналу, не надав переваги в русі та зіткнувся з автомобілем Mazda, який рухався до Києва.

Після удару Mazda відкинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з Chevrolet. Унаслідок аварії Mazda загорілась. Водій загинув на місці події. Інші учасники ДТП травмовані. Поліція затримала 24-річного водія Peugeot.

Фото поліції

На місці працюють слідчо-оперативна група та екстрені служби. Поліцейські встановлюють обставини ДТП та анкетні дані потерпілих.

Рух трасою Київ – Чоп у Дублянах повністю перекритий. Об’їзд місця ДТП організований через Сороки-Львівські, Муроване та Ямпіль.