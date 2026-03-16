Стрийський міськрайонний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 100 тис. грн моральної компенсації батькам жінки, яка загинула через наїзд електровоза. У рішенні суду вказано, що жінка раптово вийшла на колії та була п’яна, а поліція закрила кримінальну справу, не виявивши у діях машиніста складу правопорушення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, випадок трапився 18 вересня 2024 року на залізничній колії у місті Стрий на Львівщині. Жінка загинула через наїзд електровоза. Поліція повідомляла, що загиблій було 27 років. У матеріалах справи вказано, що вона раптово вийшла на колії та не реагувала на звукові сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг уникнути наїзду. Згодом медики виявили у тілі загиблої 4 проміле алкоголю.

За цим фактом поліція порушувала кримінальне провадження, але закрила справу через відсутність у діях машиніста складу правопорушення.

Батьки загиблої звернулись до суду, щоб стягнути із «Укрзалізниці» по 500 тис. грн моральної компенсації, оскільки втрата доньки позначилась на їхньому житті та здоров’ї. Представник залізниці подав відзив, у якому просив суд відмовити у задоволенні позову, бо пішохідка допустила грубу необережність.

Цю справу розглянув суддя Назар Янів, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загибла свідомо хотіла завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представник залізниці не надав.

Суддя частково задовольнив позов, зобов’язавши «Укрзалізницю» виплатити позивачам по 50 тис. грн завданої моральної шкоди. Рішення суду ще можна оскаржити.

