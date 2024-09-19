Електровоз на смерть збив 27-річну жінку

У середу, 18 вересня, у Стрию на Львівщині внаслідок наїзду електровоза загинула 27-річна мешканка району. Поліцейські розслідують обставини трагедії.

За даними поліції Львівщини, трагедія сталася близько 14:20 на перегоні «Стрий-Ходорів» у Стрию. Електровоз здійснив наїзд на 27-річну мешканку одного з сіл Стрийського району. Незважаючи на зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла в реанімації.

За фактом слідчі ввідкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.3 ст.276 ККУ), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.