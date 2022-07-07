Якщо людина йде по колії і її збиває поїзд – хто у цьому винен? Відповідь, здається, очевидна. Після таких випадків, особливо якщо вони мали смертельні наслідки, поліція відкриває кримінальні справи і встановлює всі обставини. За якийсь час їх зазвичай закривають, бо не знаходять у діях машиністів складу правопорушення.

Однак, попри це, суди все частіше задовольняють позови поранених чи родичів загиблих і зобов’язують залізницю виплачувати їм компенсацію. 20-50-75-300 тис. грн… Таких рішень десятки, якщо не сотні.

«Йшла по колії у стані сп’яніння…»

У січні цього року Сколівський районний суд на Львівщині зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити батькам загиблого хлопця 300 тис. грн моральної компенсації. 20-річний хлопець був на колії поза межами переїзду, коли його збив приміський поїзд. На жаль, від отриманих травм він загинув. У нього в крові експерти виявили наркотики.

Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті хлопця, але згодом його закрили, бо у діях машиніста правоохоронці не побачили складу правопорушення. Попри це батьки загиблого подали судовий позов до «Укрзалізниці». Вони хотіли відсудити 600 тис. грн завданої моральної шкоди. Суд розглянув цей позов і задовольнив, щоправда зменшив суму відшкодування до 300 тис. грн.

А це уже інший випадок – з Волині. Жінку у стані сильного алкогольного сп’яніння збив поїзд у Ковельському районі. Рівень алкоголю в її крові перевищував норму в 17 разів та становив 3,53 проміле. Від отриманих травм жінка померла. Кримінальне провадження за фактом її смерті також закрили, оскільки у діях машиніста поліцейські не виявили порушень. Як і у попередньому випадку, діти загиблої подали до суду та відсудили в залізниці 400 тис. грн.

У цих історій є ще дещо спільне, окрім схожих обставин ДТП та задоволення позовів родичів загиблих. Інтереси батьків з Львівщини та дітей жінки з Волині у суді представляв один адвокат – Вадим Таргоній.

Від Харкова до Львова

Ми знайшли десятки судових рішень, які задовольняють позови родичів загиблих унаслідок наїздів поїздів. Інтереси більшості потерпілих представляє Вадим Таргоній. Станом на лютий, йдеться про близько 60 позовів, які уже задовольнили суди першої інстанції різних областей України.

Хтось відсудив 20 тис. грн, хтось 100 тис. грн, а хтось і 400 тис. грн. Ми проаналізували ці справи і за нашими підрахунками йдеться приблизно про 10 млн грн, які б мала виплатити державна «Укрзалізниця». Ще понад 80 справ, якими займається адвокат Вадим Таргоній, перебували на розгляді судів.

Ці судові позови до «Укрзалізниці» були зроблені протягом 2021 року або ж уже на початку 2022 року. Це, звісно, не єдиний адвокат, який представляє інтереси потерпілих у таких справах, проте єдиний, у якого ми помітили близько 150 таких справ у різних областях фактично за рік.

Вадим Таргоній працює у адвокатському об’єднанні «Автопоміч», яке представлене в різних областях України та спеціалізується на наданні адвокатських послуг при ДТП. Вадим Таргоній розповів ZAXID.NET, що здебільшого клієнти звертаються до нього за рекомендаціями людей, яким надавала послуги «Автопоміч».

На запитання, яким чином йому вдалось виграти таку кількість справ, Вадим Таргоній відповів: «Стараюсь до кожної справи знаходити індивідуальний підхід, враховуючи позицію клієнта та матеріали справи. Кожен випадок має свої особливості і єдиного алгоритму як такого нема».

Усі «за» та «проти»

Прочитавши десятки судових рішень, можна стверджувати, що єдиний алгоритм таки є. Давайте розглянемо на конкретному випадку та усі аргументи «за» та «проти» задоволення позову про відшкодування моральної шкоди.

1 квітня 2019 року поїзд «Кишинів – Москва» на смерть збив чоловіка на Чернігівщині. У матеріалах справи вказано, що чоловік йшов по колії в акустичних навушниках і напідпитку. Кримінальне провадження, відкрите за фактом смерті чоловіка, поліція закрила, бо не виявила у діях машиніста складу правопорушення. Дружина загиблого звернулась з судовим позовом до «Укрзалізниці» та відсудила 150 тис. грн моральної шкоди. Справу розглядав Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області.

Жінка розповіла, що прожила з загиблим у шлюбі 38 років, «смертю чоловіка було повністю зруйновано важливий життєвий зв’язок, вона позбавлена чоловічої підтримки та допомоги».

«Укрзалізниця» просила відмовити у задоволенні позову, бо нещасний випадок трапився через порушення чоловіком правил безпеки громадян на залізничному транспорті. Згідно цими правилами, люди мають переходити залізничні колії у встановлених для цього місцях, ходити залізничними коліями – заборонено.

Поліцейські закрили відкрите за фактом загибелі кримінальне провадження «через відсутність у діях машиніста складу правопорушення». Тобто поліція визнала, що машиніст не винний у вчиненні цієї ДТП. Проте Ніжинський міськрайонний суд дослідив докази та дійшов такого висновку – «Укрзалізниця» є власником електропоїзда, таким чином є джерелом підвищеної небезпеки.

Згідно з статтею ст.1187 Цивільного кодексу України, «особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого».

У рішенні суду вказано, що «головною особливістю відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, є те, що володілець небезпечного об’єкта зобов’язаний відшкодувати шкоду незалежно від його вини. Перед потерпілим несуть однаковий обов'язок відшкодувати завдану шкоду, як винні, так і невинні володільці об’єктів, діяльність з якими є джерелом підвищеної небезпеки».

Шкоду можна не відшкодовувати, якщо довести, що випадок трапився «через непереборну силу та умисел потерпілого», тобто, що людина умисно кинулась під поїзд. Суд вирішив, що «Укрзалізниця» не навела достатньо переконливих доказів.

Представник «Укрзалізниці» наголосив на тому, що на залізничній станції по гучномовцю оголошували інформацію про прибуття потяга, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і на звуковий сигнал не відреагував. Наїзд потяга трапився вдень, приблизно о 15:00, тому чоловік також міг не лише почути, а й побачити поїзд.

«Однак, з такими аргументами суд не погоджується, оскільки зазначені твердження є припущеннями, адже достатньою сукупністю вагомих і переконливих доказів не доводяться», – вказано у рішенні суду.

У протоколі поліції вказано, що очевидці здалеку кричали чоловікові про наближення потяга, але він не чув їх, бо був у навушниках. В протоколах допитів дружини, інженера та заступника станції «Ніжин», де трапилась аварія, також нема інформації про його суїцидальні настрої.

У рішенні суду вказано, що «висновок про умисел на настання ДТП може ґрунтуватися лише на основі достовірних і беззаперечних доказів, які це підтверджують». А таких доказів, за висновком суду, не було надано.

Відтак суд частково задовольнив позов дружини загиблого та зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити їй 150 тис. грн моральної школи. Суд задовольнив позов частково, оскільки суму відшкодувань зменшили з 400 тис. грн до 150 тис. грн.

Фактично без шансів

Ми знайшли лише одну справу, яку виграла залізниця, і на яку не була подана апеляція. Тоді поліція при закритті кримінального провадження вказала, що смерть настала «внаслідок самогубства». Керівник юридичної фірми April consult Юрій Танасійчук пояснив ZAXID.NET, що це фактично єдиний шанс виграти справу.

Якщо кримінальне провадження закривають через відсутність вини машиніста, то аргументи залізниці про вину пішохода, суди здебільшого сприймають лише як припущення, а не доказ. «Тоді доказів по самогубству немає і це фактично програний цивільний позов», – каже Юрій Танасійчук.

Однак, якщо факт самогубства встановить поліція, це вже дока для суду.

«На тому і будується судова практика. З однієї сторони суд нехтує тим, що людина, яка йшла по колії, робила необдуманий та небезпечний вчинок. Але якщо це не випадок цільового завдання собі шкоди, то це має право розглядатись у цивільному судочинстві. І при належних доказах суд приймає позитивне рішення», – додає юрист.

Підтвердженням цьому є й статистика, яку ZAXID.NET надали в «Укрзалізниці» у відповідь на інформаційний запит. Протягом двох останніх років (2020-2021 рр.) залізниця програла 91 справу на 13,7 млн грн. На понад половину рішень залізниця подала апеляції, з яких 31 рішення судів першої інстанції апеляційні суди залишили без змін, а у двох випадках зменшили розмір моральної шкоди. 24 справи були ще на розгляді.

Запитання щодо кількості виграних справ в «Укрзалізниці» залишили без відповіді.

Від машин до собак

У Цивільному кодексі джерело підвищеної небезпеки – це не лише про залізницю. Будь-який транспортний засіб та навіть собаки також є джерелом підвищеної небезпеки.

Юрій Танасійчук з April consult розповів ZAXID.NET, що уже навіть електросамокати почали розглядати, як джерело підвищеної небезпеки. Згідно Цивільним кодексом, постраждала від джерела підвищеної небезпеки людина, або ж її близькі родичі, мають право на відшкодування. Справи щодо відшкодування шкоди та визнання вини розглядають окремо. Тобто водія чи власника собаки можуть визнати не винним, але все одно зобов’язати виплатити компенсацію.

«Внаслідок цього виникають такі обставини, що людина, яка отримала травми, була винуватцем певної події, але тим не менше вона претендує на відшкодування завданої шкоди, спираючись на Цивільний кодекс, зокрема статтю 1187. Суди ці справи розглядають і за умови доброї доказовості приймають позитивні рішення», – розповідає Юрій Танасійчук.

Юрій Танасійчук наводить приклад із своєї практики. Його клієнт вночі збив людину на трасі Львів – Краківець, він не перевищував швидкість, але через погану видимість не бачив людину на дорозі.

«Потім було встановлено, що ця людина була недієздатною. У неї були захворювання пов’язані з психічним розладом, вона втекла з дому і кинулась під машину. Слідство встановило, що водій не перевищив швидкість, був тверезий, він намагався змінити траєкторію гальмування. На відміну від залізниці він міг це зробити», – каже Юрій Танасійчук.

Кримінальне провадження було закрите через відсутність складу злочину, але через рік надійшов позов від внука з вимогою відшкодувати 150 тис. грн. У першій інстанції водій програв, суд частково задовольнив позов і зобов’язав виплатити 50 тис. грн. У апеляції рішення скасувати також не вдалось, але суму зменшили вдвічі.

«Це та сама ж ситуація, що й з залізницею, коли людина йде по колії нетверезою та в навушниках. Але тим не менше, потім подають позов, який задовольняє суд. Така судова практика в Україні, таке право і норми, визначені законодавством. Я не готовий оцінювати наскільки це об’єктивно, бувають різні життєві ситуації, але це дає можливість зловживати своїм правом», – вважає Юрій Танасійчук.