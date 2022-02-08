Сколівський районний суд Львівщини частково задовольнив позов батьків 20-річного хлопця, якого у стані наркотичного сп’яніння на смерть збив поїзд у місті Сколе. Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити кожному з батьків по 150 тис. грн завданої моральної шкоди, попри відсутність провини працівників залізниці у цій ДТП.

Як вказано у рішенні суду, яке прийняли у січні 2022 року, батьки 20-річного хлопця з села Коростів, якого у листопаді 2018 року на смерть збив пасажирський потяг у місті Сколе, звернулись з позовом до «Укрзалізниці», вимагаючи відшкодувати завдану моральну шкоду. Мати та батько вимагали по 300 тис. грн компенсації.

У матеріалах справи вказано, що приміський поїзд «Львів – Лавочне» збив 20-річного хлопця поза межами залізничного переїзду чи інших місць, де дозволений перехід залізничних колій. У момент зіткнення хлопець перебував на колії між рейсами та не реагував на звукові сигнали. Експертиза підтвердила, що він був під наркотиками, у нього в крові виявили метадон.

Кримінальне провадження, яке відкрили за фактом смерті хлопця, закрили, оскільки у діях машиніста відсутній склад правопорушення. Він не міг уникнути зіткнення, а смерть хлопця настала через його необережність.

Представник «Укрзалізниці» просив суд відмовити у задоволенні позову батьків загиблого, оскільки працівники залізниці не винні у його смерті.

Суд дійшов висновку, що «відсутність вини працівників залізниці та закриття кримінального провадження не звільняє відповідача від обов’язку відшкодувати моральну шкоду».

Дослідивши матеріали справи, суддя Вікторія Курницька частково задовольнила позов батьків загиблого хлопця та зобов’язала «Укрзалізницю» виплатити їм по 150 тис. грн. На рішення суду ще може бути подана апеляція.