У Сколе 20-річний чоловік загинув через наїзд пасажирського поїзда

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:145600

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Ввечері у п’ятницю, 2 листопада, на станції «Сколе» електропоїзд №6157 сполученням «Львів-Лавочне» смертельно травмував чоловіка. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.

У повідомленні вказано, що внаслідок наїзду поїзда, загинув 20-річний мешканець села Коростів Сколівського району. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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