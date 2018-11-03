У Сколе 20-річний чоловік загинув через наїзд пасажирського поїзда
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 10:145600
Ввечері у п’ятницю, 2 листопада, на станції «Сколе» електропоїзд №6157 сполученням «Львів-Лавочне» смертельно травмував чоловіка. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.
У повідомленні вказано, що внаслідок наїзду поїзда, загинув 20-річний мешканець села Коростів Сколівського району. Обставини події встановлюють правоохоронці.
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