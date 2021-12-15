Франківський районний суд Львова визнав винним у вчиненні смертельної ДТП 46-річного львів’янина Олексія Іванова. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши 1,5 роки умовного терміну. Винуватця аварії також зобов’язали виплатити 900 тис. грн матері загиблого скутериста.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 18 липня 2020 року на вул. Кульпарківській у Львові. Олексій Іванов керував авто Opel Astra та, повертаючи з вул. Кульпарківської на вул. Копистинського, не надав переваги у русі скутеру Honda Giorno. Унаслідок зіткнення 19-річний скутерист потрапив у лікарню, де від отриманих травм помер.

46-річний Олексій Іванов у судовому засіданні визнав свою провину.

Мати загиблого хлопця подала позов до страхової компанії про стягнення 254 тис. грн матеріальної шкоди (витрати на лікування та поховання) та позов до винуватця ДТП про відшкодування 1,5 млн грн. Адвокат Олексія Іванова заявив, що його клієнт уже добровільно відшкодував 200 тис. грн.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Ванівський визнав водія Opel Astra винним у вчиненні ДТП та призначив три роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Проте суддя звільнив його від відбування основного покарання, встановивши 1,5 роки умовно.

Суд також стягнув зі страхової компанії 153,7 тис. грн на користь матері загиблого (саме така сума підтверджувалась чеками), ще 900 тис. грн моральної компенсації має виплатити винуватець ДТП.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.