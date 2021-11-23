Нетверезий пішохід, якого збив автомобіль BMW на пішохідному переході у Львові, заплатить водію 44 тис. грн. Відповідне рішення прийняв Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини.

Як вказано у рішенні суду за 17 листопада, аварія трапилась ще 19 грудня 2020 року на вул. Науковій неподалік будинку №44. Чоловік переходив дорогу на пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора, коли його збив автомобіль BMW. У той час пішохід був нетверезим. Унаслідок аварії авто отримало пошкодження на загальну суму 36 тис. грн. Інформації щодо травм, які отримав пішохід, а також щодо його віку та місця проживання у рішенні суду немає.

На початку лютого 2021 року Франківський райсуд Львова визнав пішохода, який працював вантажником на оптовому ринку «Шувар», винним у вчиненні ДТП, оскільки він порушив правила дорожнього руху.

Водій BMW звернувся до суду з позовом, щоб стягнути з винуватця аварії завдану шкоду: 36 тис. грн матеріальної шкоди, 3 тис. грн на проведення експертизи та 5 тис. грн витрат на правничу допомогу. Загалом йдеться про 44 тис. грн. Справу розглядав Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини, оскільки у цьому районі офіційно зареєстрований винуватець ДТП.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олеся Нагірна задовольнила позов водія та зобов’язала пішохода виплатити йому 44 тис. грн. На рішення суду ще може бути подана апеляція.