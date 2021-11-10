Залізничний районний суд Львова визнав винним водія, що збив 25-річного чоловіка на пішохідному переході на вул. Городоцькій, та втік з місця ДТП. Водія звільнили від відбування тюремного покарання та призначили два роки іспитового терміну, він також має відшкодувати 110 тис. грн моральної шкоди потерпілому.

Аварія трапилась близько опівночі 1 вересня 2020 року. Львів’янин керував автомобілем Ford Mondeo та на вул. Городоцькій поблизу будинку №224 збив чоловіка, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу. У вироку суду вказано, пішохід переходив дорогу на зелений сигнал світлофора.

Водій збив чоловіка та втік з місця аварії, його авто поліція розшукала за кілька годин

Інформацію про цю ДТП публікувала патрульна поліція Львівщини, зазначаючи, що водій втік з місця аварії, але поліцейські розшукали його авто за кілька годин.

У вироку за 8 листопада вказано, що 25-річний пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження з небезпекою для життя. Зокрема, закриту черепно-мозкову травму, переломи кісток: потиличної, лобкової, великогомілкової та інші ушкодження. Він два місяці провів на стаціонарному лікуванні, а ще п’ять місяців на амбулаторному.

Обвинувачений подав цивільний позов і оцінює завдану шкоду у 250 тис. грн. Оскільки обвинувачений виплатив йому 90 тис. грн, то цю суму він зменшив до 160 тис. грн. Водій визнав свою провину у вчиненні ДТП, але суму цивільного позову вважає завищеною.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Палюх визнала водія винним у вчиненні ДТП та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років тюрми з забороною керувати транспортними засобами два роки. Але суддя звільнила порушника від відбування основного покарання, замінивши його на два роки умовного терміну. Водій також має виплатити потерпілому 110 тис. грн моральної компенсації.

На вирок суду може бути подана апеляція.