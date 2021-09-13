Олег Махніцький їде за кермом свого автомобіля. У липні 2016 року автомобіль BMW X5, який належить сім’ї Махніцьких, обхляпав пішохода, який вирішив помститись

Личаківський районний суд Львова оголосив вирок двом львів’янам, звинуваченим у зумисному підпалі автомобіля колишнього генпрокурора України Олега Махніцького. Обох визнали винними, але реальне ув'язнення замінили іспитовими термінами. Найцікавіше, що причиною підпалу стала необережна їзда самого Махніцького, який випадково обхляпав водою з калюжі пішохода. Той запам'ятав номер автомобіля і вирішив помститися.

Прикметно, що про цей випадок, який стався ще у липні 2016 року, стало відомо лише з вироку Личаківського районного суду Львова, оголошеного 8 вересня 2021 року – раніше про підпал автомобіля Махніцького ні він сам, ні поліція не повідомляли.

Виявилось, що ввечері 3 липня 2016 року автомобіль BMW X5, який належить Олегу Махніцькому та його дружині Катерині, оббризкав водою з калюжі випадкового пішохода, який йшов вулицею Зеленою біля клубу «Пікассо». Той встиг запам'ятати марку і номери, і вирішив простежити за автомобілем, який завернув у сусідню вулицю Грицая. В результаті він знайшов BMW X5 на закритому паркінгу біля багатоповерхівки на вул. Олександра Олеся, 25д, де мешкає родина Махніцьких.

Наступного ж дня близько 04:00 ранку ображений пішохід, прихопивши свого знайомого і п’ятилітрову пластикову пляшку з бензином, вирішив «налякати» невідомого йому водія. Він переліз через огорожу паркінгу, розлив бензин на капот BMW X5 і підпалив його. Приятель палія тим часом стояв «на шухері». Після підпалу обоє втекли у розташований поруч парк «Погулянка».

Затримали їх уже за лічені хвилини, причому випадково. Як випливає зі свідчень у суді, над ранок поліцейський патруль зауважив двох підозрілих чоловіків на вул. Шафарика, які, побачивши поліцейських, почали втікати. Їх звичайно ж догнали і виявили в одного плями бензину на одязі. У той час патруль уже отримав по рації інформацію про підпал автомобіля на вул. Олеся, то ж поліцейські обгрунтовано припустили, що затримані можуть бути причетні до цього.

У суді, який виніс вирок лише через п'ять років після інциденту, обоє затриманих, які виявились уже раніше судимими, визнали свою вину. В результаті суддя Назар Стрепко призначив кожному п'ять і чотири роки ув'язнення відповідно, призначивши іспитовий термін у три роки ініціатору підпалу і 2,5 років його приятелю.

У суді Олег Махніцький розповів, що про підпал дізнався з телефонного дзвінка завгоспа ОСББ. Вибігши на вулицу, він не зауважив відкритого полум'я, але було чути запах бензину, розлитого на капот, лобове скло та поблизу автомобіля. В результаті підпалу були пошкоджені лише два колеса, збитки відшкодувала страхова компанія. Махніцький також сказав, що раніше ніколи не бачив паліїв.

Нагадаємо, що 51-річний Олег Махніцький є відомим львівським юристом та політиком. У 2012 році він був обраний до Верховної Ради від ВО «Свобода». Найвищий щабель його політичної кар’єри – посада генерального прокурора України, яку він обіймав менше чотирьох місяців після перемоги Революції гідності – з 28 лютого до 18 червня 2014 року.