У лютому 2020 року Іван Гуцал припаркував свій позашляховик Volkswagen Tiguan на тротуарі на площі Соборній, 9

Суддя Львівського апеляційного суду Іван Гуцал судився з управлінням безпеки міста Львівської міськради через накладений штраф за паркування на тротуарі у центрі Львова. Яворівський райсуд Львівщини визнав його винним, тож судді доведеться сплатити 510 грн штрафу.

Як стало відомо з рішення Яворівського районного суду Львівщини, наприкінці лютого 2020 року суддя Львівського апеляційного суду Іван Гуцал припаркував свій позашляховик Volkswagen Tiguan на тротуарі на площі Соборній, 9 – поблизу будівлі апеляційного суду, де він працює.

Через припарковане на тротуарі авто інспектор з паркування виписав постанову про адміністративне правопорушення, що передбачає 510 грн штрафу. Однак Іван Гуцал не погодився з виписаною постановою та подав до суду, вимагаючи її скасувати.

Іван Гуцал заявляв, що не паркував своє авто на тротуарі. Він вважає, що якщо у постанові «не вказано посилань на технічний засіб, за допомогою якого здійснено відеозапис, вищенаведена постанова не може вважатись належним та допустимим доказом». Також він вказує, що немає свідків цього правопорушення. Попри це управління безпеки міста надало фото припаркованого на тротуарі позашляховика Volkswagen Tiguan, що підтверджує порушення правил паркування. Також суд встановив, що у постанові було вказано модель відеореєстратора, за допомогою якого зафіксували порушення.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Карпин відмовила Івану Гуцалу у позові про скасування постанови управління безпеки міста ЛМР. Чи подав Іван Гуцал апеляцію на рішення суду не відомо.

Зазначимо, що Іван Гуцал не вперше судиться з управлінням безпеки міста ЛМР через неправильне паркування. Протягом 2019-2020 років він скасував три постанови про паркування на тротуарі та у заборонених місцях на площі Соборній та вул. Пекарській. У всіх випадках представник управління не з’явився на суд, а також не надав письмових доказів, що підтверджували б провину Івана Гуцала. Також торік Іван Гуцал через суд скасував поставу поліції про перевищення швидкості.

Нагадаємо, що Іван Гуцал наприкінці грудня 2018 року вчинив смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп. Він збив 69-річного чоловіка на неосвітленій ділянці дороги. Вироку у цій справі ще немає.