«Укрзалізниця» заплатить 400 тис. грн моральної компенсації двом дітям загиблої під потягом жінки. Відомо, що потерпіла потрапила під потяг неподалік станції «Любитів» у Ковельському районі, в момент загибелі вона перебувала у стані сильного сп'яніння. Слідчі встановили, що причиною нещасного випадку стала саме поведінка жінки, яка знехтувала правилами безпеки.

Як йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду від 24 січня, про яке повідомляє Ковель.Медіа, до суду звернулась донька загиблої жінки. Коли саме стався нещасний випадок, у рішенні не зазначається, але відомо, що свідоцтво про смерть видали 15 грудня 2020 року. Жінка загинула поблизу станції «Любитів» внаслідок наїзду потяга.

Донька загиблої вимагала від «Укрзалізниці» заплатити їй та неповнолітньому брату по 350 тис. грн моральної компенсації, оскільки після загибелі матері вона відчуває «пригнічення, депресію, а також гостре відчуття несправедливості, так як трагічна подія змінила її життя». Крім того, жінка стала піклувальницею молодшого брата, що додало їй додаткових обов'язків.

У відповідь в «Укрзалізниці» зазначили, що сума компенсації не відповідає принципу розумності й справедливості. «Досудовим слідством вина локомотивної бригади у скоєні даної пригоди не встановлена, а потерпілою було допущено грубу необережність та нехтування правилами безпеки на залізничному транспорті. [Загибла] знаходилась на колії в темну пору доби в позі «навкарачки» і хиталась з боку на бік. Локомотив після подачі звукового сигналу, застосувавши екстрене гальмування з об`єктивних причин уникнути наїзду не міг», – зазначили представники «Укрзалізниці».

Як встановила судмедекспертиза, у момент інциденту постраждала перебувала у стані сильного сп'яніння. Рівень алкоголю в її крові перевищував норму в 17 разів та становив 3,53 проміле.

Втім, суддя В'ячеслав Лесик все одно частково задовольнив позов дітей, зобов'язавши «Укрзалізницю» виплатити їм компенсацію за смерть матері. Відтак «Укрзалізниця» повинна заплатити їм по 200 тис. грн. Апеляцію можна подати протягом тридцяти днів.