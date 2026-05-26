Мешканець Львівщини разом із спільниками вимагали від чоловіка сплатити 120 тис. грн неіснуючого боргу

Калуський міськрайонний суд визнав винним уродженця Трускавця Львівської області, добровольця одного із спецпідрозділів Андрія К., який разом зі спільниками погрожував та вимагав неіснуючий борг у чоловіка. За скоєне суд призначив йому 2 роки іспитового строку.

За матеріалами справи, Андрій К. разом із ватажком банди та спільником вимагали від чоловіка сплатити 120 тис. грн неіснуючого боргу. Як встановило слідство, на початку 2019 року троє нападників на автомобілі Toyota Land Cruiser приїхали на перехрестя доріг Калуш-Бурштин-Івано-Франківськ у місті Бурштин. Зустріч із потерпілим була заздалегідь організована телефоном. Під час зустрічі вони вимагали у потерпілого фейкового боргу, погрожуючи розправою.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Надалі учасники банди зменшили суму грошей, яку потерпілий мав сплатити, до 80 тис. грн. Втім, тиск і залякування не припинялися, вони продовжували погрожувати чоловіку фізичною розправою у разі несплати.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У суді Андрій К. визнав свою вину повністю, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати, посилаючись на військову службу та захист держави. У ході судового засідання Андрій К. надав власну версію подій. Зокрема, він розповів, що восени 2019 року до нього звернувся знайомий із проханням допомогти повернути борг – потерпілий нібито заборгував приятелю близько 100 тис. грн. Чоловік не заперечував, що під час особистих зустрічей із потерпілим дозволяв собі різкі висловлювання та поводився агресивно. Однак, за його твердженням, до фізичного насильства він жодного разу не вдавався.

Враховуючи обставини справи, суддя Олег Мигович визнав Андрія К. винним у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 ККУ), та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але змінив покарання на 2 роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.