У суді Іван Д. заперечив свою вину

Львівський апеляційний суд переглянув вирок уродженцю Львова, військовослужбовцю Івану Д., який вимагав сплатити 2 тис. доларів неіснуючого боргу. Раніше суд призначив Івану Д. 1 рік і 8 місяців обмеження волі з урахуванням часу в СІЗО, тож покарання визнали відбутим. У залі суду його звільнили з-під варти та до набрання вироком законної сили відправили під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Однак прокуратура оскаржила цей вирок в апеляції.

За матеріалами справи, Іван Д. разом зі спільниками з квітня по червень 2023 року вимагав у потерпілого неіснуючий борг у розмірі 2 тис. доларів. Зловмисник чинив над чоловіком психологічний тиск через телефонні дзвінки, погрожував фізичною розправою над ним та його рідними. Через постійний тиск чоловік перерахував 100 доларів на банківську картку одному з рекетирів.

Так, 18 травня 2023 року потерпілий передав одному з учасників банди частину грошей у сумі 40 тис. грн на паркінгу ТЦ «Метро», що розташований на вулиці Городоцькій, 300 у Львові. Однак після сплати частини фіктивного боргу рекетири продовжували тиснути на нього та вимагали сплатити решту нібито боргу для Івана Д. 15 травня 2023 року близько 18:40 на вул. Городоцькій, 300 у Львові, під час передачі другої частини грошей у розмірі 40 тис. грн одного з учасників банди затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений заперечив свою вину та розповів, що з потерпілим він знайомий близько 5 років. Йому відомо, що чоловік займався продажем та розмитненням автівок, які він привозив з-за кордону. Так осінню 2022 року до нього звернувся приятель, який розповів, що потерпілий нібито взяв близько 7 тис. доларів у його знайомого за автівку Opel Insignia, яку мав привезти за 0 ставкою розмитнення з-за кордону. Проте чоловік після того як отримав гроші, автомобіль не привіз, отримані гроші не повернув та не відповідав на телефонні дзвінки. Тому він погодився поговорити з чоловіком та все з'ясувати.

За його словами, з потерпілим він зустрівся в жовтні-листопаді 2022 року, де чоловік нібито підтвердив йому, що справді взяв гроші за автівку, однак через борги не може привезти обіцяне авто та повернути гроші.

Справу розглянула колегія Львівського апеляційного суду у складі Михайла Романюка, Світлани Копняк та Юлії Мікуш, які визнали винним Івана Д. у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ) та призначили йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей вирок набрав законної сили, втім його ще можна оскаржити.