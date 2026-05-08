Україна отримала від Швеції партію спеціалізованої техніки, призначеної для обслуговування військових аеродромів. Про це в п’ятницю, 8 травня, повідомило Міністерство оборони України.

«Якісне обслуговування злітно-посадкових смуг напряму впливає на те, наскільки безпечно та успішно пілоти виконуватимуть бойові завдання», – пояснили у відомстві.

Використання нової техніки дозволить:

швидко та якісно обслуговувати злітні смуги;

підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди;

гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок;

забезпечити безперервну бойову роботу авіації.

У Міноборони подякували уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за підтримку та зміцнення української обороноздатності.

Також повідомляється, що Україна та Швеція працюють над підготовкою контрактів на постачання винищувачів Gripen. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова зі шведським колегою Полом Йонсоном у Стокгольмі 7 травня.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що у 2026 році Швеція візьме участь в підготовці українських пілотів для винищувачів Gripen.