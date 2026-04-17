Україна разом зі Швецією працює над посиленням ППО

У 2026 році Швеція надасть Україні допомоги на суму 4 млрд євро, а також візьме участь в підготовці українських пілотів для шведських винищувачів Gripen. Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом у Львові 17 квітня, передає «Суспільне».

Президент зазначив, що Швеція є одним із п’ятьох найбільших донорів допомоги Збройним силам України та її громадянам. Він подякував шведській королеві Сільвії за підтримку гуманітарних програм, зокрема Bring Kids Back з повернення українських дітей додому.

«Ми вдячні також за підтримку програми “Шкільне харчування” для наших дітей в Україні. І це дійсно у нас такі особливі відносини зі Швецією. І також вдячні за нову сильну програму “Посилення захисту нашого неба” щодо нашого майбутнього сучасного повітряного флоту з літаків шведського виробництва Gripen», – сказав Зеленський.

Президент додав, що розмовлятиме з королем про початок навчання українських пілотів. Сторони розраховують, що тренування можуть розпочатися вже цього року.

Король Швеції Карл XVI Густав та президент України Володимир Зеленський у Львові, 17 квітня 2026 рік (Фото президента)

Нагадаємо, 17 квітня до Львова прибули 80-річний король Швеції Карл XVI Густав та глава МЗС країни Марія Мальмер Стенергард. Їх прийняв президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Львові, та місцева й обласна влада.

Зауважимо, це другий візит короля в Україну з початку її незалежності та вперше за час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішній візит українська та шведська делегації розпочали із вшанування пам’яті загиблих українських воїнів на Личаківському кладовищі, повідомляв ZAXID.NET.