На Вінниччині «Інтерсіті+» зіштовхнувся з тепловозом

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бокове зіткнення поїзда «Інтерсіті+» сполученням Київ – Перемишль із тепловозом, що належить приватному кар’єру. Про це у суботу, 18 квітня, повідомили у телеграм-каналі «Укрзалізниці».

Як повідомили у пресслужбі державного перевізника, на борту швидкісного потяга перебували 576 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Пасажирів розмістили на станції, вони продовжать подорож іншим поїздом, що прибуде за ними на станцію Браїлів.

Залізничники з’ясовують, де пасажири планували здійснити пересадки, та контактують із прикордонною службою, щоб пришвидшити митно-прикордонні процедури й скоротити затримку поїзда. Також співробітники «Укрзалізниці» зв’язуються з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

«Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда “Укрзалізниці” для допомоги та з’ясування обставин інциденту», – повідомили в Укрзалізниці.

Доповнено. Керівник філії «Пасажирської компанії» АТ «Укрзалізниця» Олег Головащенко повідомив, що всіх пасажирів пересадили на інший швидкісний поїзд, що прибув з Києва. Попередньо встановлено, що «Інтерсіті+» та тепловоз зіштовхнулись з вини машиніста тепловоза. Він виїхав на забороняючий сигнал перед пасажирським поїздом.

«Ретельне розслідування триває, пошкоджений поїзд вже оглядають спеціалісти “Укрзалізниці” та Hyundai Rotem. Проте вже зараз можемо обіцяти, що на обсягу руху ця подія не позначиться: резервний поїзд закриє “прогалину”, скасувань рейсів не плануємо», – повідомив Олег Головащенко.

Нагадаємо, 3 лютого 2026 року на сході Польщі зійшли з рейок шість вагонів вантажного потяга сполученням Щецин – Холм, що перевозив до України дизельне пальне. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.