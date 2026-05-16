16 травня між Україною та Росією відбувся черговий обмін тілами загиблих військових

У межах репатріаційних заходів в Україну у суботу, 16 травня, повернули тіла 528 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначають, що слідчі спільно з експертними установами проведуть необхідні процедури для встановлення особи кожного з повернених.

У дописі наголошують, що роботи з репатріації стали можливими завдяки злагодженій взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони України.

Нагадаємо, напередодні, 15 травня, до України в межах обміну повернулися 205 українських військовополонених. Серед звільнених з полону є рядові, сержанти та офіцери, більшість з яких перебували у полоні з 2022 року. Вони обороняли Маріуполь, «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також Запоріжжя, Сумщину та Київщину. Крім того, серед повернених є оборонець ЧАЕС.