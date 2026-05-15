До України в межах обміну повернулися 205 українських військовополонених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000», – повідомив Зеленський.

За його словами, серед звільнених з полону є рядові, сержанти та офіцери, більшість з яких перебували у полоні з 2022 року. Вони обороняли Маріуполь, «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також Запоріжжя, Сумщину та Київщину. Крім того, серед повернених є оборонець ЧАЕС.

У пресслужбі ГУР уточнили, що з полону повернулися представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

«Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Серед повернених захисників – 20 бійців «Азову», повідомив командир полку Денис «Редіс» Прокопенко.

Окрім рядових бійців до України повернули понад пів сотні офіцерів.

Звільнених захисників доправлять до медичних центрів для проходження обстежень, лікування та реабілітацію. Вони також отримають необхідну допомогу, документи та належні грошові виплати.

Обміну сприяли США та ОАЕ. Наразі готуються наступні етапи обміну у форматі «1000 на 1000».

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню у повномасштабній російсько-українській війні. За його словами, у цей період сторони мають повністю припинити бойові дії та провести масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000». За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, списки формували за принципом терміну перебування в полоні.