Лікарня Святого Миколая розташована на вул. Пилипа Орлика

У Львові планують оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на проєкт нового медичного корпусу лікарні Святого Миколая, що на вул. Пилипа Орлика, 4. Про це 5 червня повідомив головний архітектор Львова на засіданні виконавчого комітету ЛМР.

«Йдеться про новий корпус і ту інфраструктуру, яка там необхідна. Ми хочемо в цьому контексті розглянути ширше функціонування лікарні. Бачити не просто будівлю, а всі елементи, які тут потрібні», — розповів Антон Коломєйцев.

За даними Львівської міськради, у новому корпусі на 8−9 поверхів планують розмістити хірургічно-реанімаційний центр із шістьма операційними, стаціонар на 60 ліжок, амбулаторно-діагностичний вузол із КТ та МРТ, центральне стерилізаційне відділення, а також укриття подвійного призначення з постом інтенсивної терапії.

За завданням конкурсу, орієнтовна загальна площа нового корпусу — 8,5 тис. м2, площа забудови — близько 1 тис. м2.

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Загальний преміальний фонд конкурсу — 500 тис. грн. Переможець отримає 250 тис. грн, за друге місце передбачено 150 тис. грн, а за третє — 100 тис. грн.