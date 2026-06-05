Візуалізація офісного центру на вул. Кульпарківській, 222

У Львові біля ТРЦ Victoria Gardens на вул. Кульпарській хочуть звести 8-поверховий офісний центр із підземним паркінгом. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконком 5 червня. Наразі це звернення перебуває на розгляді Державіаслужби.

«До нас надійшло ще одне звернення, яке зараз перебуває на розгляді Державіаслужби. Готуємо попередньо позитивний висновок. Це нове будівництво офісної будівлі з підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерної інфраструктури на вул. Кульпарківській, 222», – повідомив посадовець.

Замовником є ТзОВ «Компанія Іпс». На цій ділянці хочуть звести офісний центр з дворівневим підземним паркінгом та громадським простором, який би виходив на вул. Кульпарківську. Проєктований офісний центр має 8 поверхів.

«Остаточну відповідь дасть Державіаслужба, від цього будемо відштовхуватись», – сказав Антон Коломєйцев.

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Згідно з аналітичною системою YouControl, основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Іпс» – неспеціалізована оптова торгівля. Її засновниками є Ольга Ханик та Андрій Юрчак.