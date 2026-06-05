Візуалізація майбутнього комплексу на вул. Пасічній, 133

На вул. Пасічній планують звести житловий комплекс із різною поверховістю – найвищий будинок сягатиме 16 поверхів. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому 5 червня.

Головний архітектор повідомив, що мова про нове будівництво багатоквартирного будинку з вбудованими комерційними приміщеннями, трансформаторною підстанцією, підземним паркінгом на вул. Пасічній, 133. Замовником є ТзОВ «Вулик Буд».

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«Тут запропоновано, згідно з детальним планом, планом зонування території Сихівського району, житлову забудову. Зараз тут є нежитлові приміщення, складські. На цій території планують звести комплекс з великою кількістю громадських просторів. Є об’єкти середньої поверховості і один акцентний об’єкт – 16 поверхів», – повідомив Антон Коломєйцев під час засідання виконкому.

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Згідно з візуалізаціями, комплекс матиме від 6 по 16 поверхів. Посадовець розповів, що у комплексі передбачено облаштування дворівневого паркінгу та дошкільного закладу.

«Кілька разів розглядали на містобудівній раді цей об’єкт і скоригували усі необхідні аспекти», – додав головний архітектор міста.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Вулик Буд» зареєстроване у жовтні 2025 року на вул. Пасічній, 133. Його засновниками є ТзОВ «Вікінг парк» (55%), АТ ЗНВКІФ «Міра-Капітал» (18%), кіпрська фірма «Драгон Капітал Інвестментс Лімітед» (17,5 %), АТ ЗНВКІФ «Фалькор» (9,5%).