CEO Uklon Сергій Гришков та CEO e-Wings Роман Мотрук

Українська компанія Uklon підписала угоду з придбання 100% корпоративних прав компанії-оператора електросамокатів e-Wings. Сума угоди – 97,6 млн грн. Про це йдеться у прес-релізі компанії від 5 червня. Закрити угоду планують у третьому кварталі 2026 року.

У компанії пояснили, що цей крок продовжує трансформацію компанії з монопродуктової в екосистему продуктів та сервісів, до якої входять:

онлайн-сервіс замовлпення авто Uklon (Райдхейлінг),

кур’єрська доставка Uklon Delivery,

рекламна платформа Uklon Ads,

сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel (Подорожі).

Останній сервіс компанія представила нещодавно – 25 березня. Він передбачає купівлю квитків на автобусні рейси внутрішніх та міжнародних напрямків безпосередньо в мобільному застосунку Uklon.

СЕО Uklon Сергій Гришков зауважив, що компанія прагне зібрати сервіси для руху в одному застосунку.

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«Мікромобільність – це логічне розширення платформи та один із перспективних напрямів сучасної міської логістики. Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами», – зазначив Сергій Гришков, СЕО Uklon.

Як працюватиме оренда e-Wings через Uklon?

Оренда електросамокатів через застосунок e-Wings наразі доступна в 11 містах присутності сервісу. Після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтеграцію сервісу оренди електросамокатів у свій однойменний застосунок.

Після завершення угоди ключова команда e-Wings приєднається до Uklon і працюватиме під керівництвом операційного директора компанії Вадима Іщенка. Співвласники e-Wings Роман Мотрук та Олег Білий, які відповідали за операційне управління сервісом, також залишаться в проєкті та продовжать його розвиток уже в складі команди Uklon.

«Угода відкриває новий етап розвитку для нашої команди вже у складі Uklon. Ми раді стати частиною потужної екосистеми, аби разом створювати безшовний досвід пересування містом – від швидкої поїздки на електросамокаті до замовлення авто в одному застосунку», – зазначили засновники e-Wings Роман Мотрук та Олег Білий.

Зауважимо, що e-Wings – це львівський оператор електросамокатів, який представлений у 11 містах. Зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпіні, Чернігові. Парк підключених електросамокатів орієнтовно – 3 тисячі.

Щодо Uklon, варто зауважити, що у квітні 2025 року компанію купив «Київстар». Компанія Uklon – продуктова сервісна IT-компанія, розробник однойменного застосунк, який заснували у 2010 році у Києві. Станом на квітень 2026 року сервіс присутній у 27 містах України та на території туристичного комплексу Буковель. Також компанія оперує в Узбекистані в місті Ташкент.