Це вже не перша співпраця Львова та компанії Uklon

У п’ятницю, 26 вересня, у Львівській міськраді відбулося підписання меморандуму про співпрацю з сервісом Uklon. Його головна мета – розвиток міської мобільності, впровадження цифрових технологій та підвищення рівня безбар'єрності у Львові. У межах партнерства місто отримає доступ до багатьох даних, які допоможуть приймати ефективні рішення для розвитку транспортної системи. Це дозволить краще аналізувати динаміку руху, працювати над зменшенням заторів і створювати нові зручні сервіси для мешканців.

«Ми маємо вже добру співпрацю з компанією Uklon в нічний час. Сьогодні – великий крок, це крок до співпраці в межах обміну даними, в межах різних соціальних проєктів. Тобто щодо, зокрема, підтримки ветеранів. З нашого досвіду, який ми маємо протягом цього року, завжди такі підписання завершуються конкретними продуктами для наших мешканців, які покращують безпосередньо їхнє життя», – розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Uklon – українська національна компанія, яка сприяє розвитку технологій, міської мобільності, безбар’єрності. Львів – пілотне місто у стратегії компанії Uklon.

«Львів – лідер цих змін і може бути прикладом для інших міст з впровадження технологій. У нас є багато можливостей передавати наші дані анонімізовані, які будуть покращувати мобільність у місті, будуть сприяти зменшенню заторів, і це дуже важливо для Львова, і це дуже важливо для будь-якого міста України. Також у нас є можливість покращувати міську мобільність, покращувати інклюзію в місті. Це наші стратегічні пріоритети, і ми їх будемо підтримувати. Підписання цього меморандуму є якраз дуже гарним поштовхом для того, щоб ми ще більше, максимально якісно впроваджували ці проєкти», – наголосив керівник напряму GR компанії Uklon Микола Сорока.

Також компанія Uklon вже реалізовує у Львові проєкт інклюзивного таксі. Кількість автомобілів для поїздок людей з інвалідністю планують збільшити. Адже у компанії відзначають попит на такі перевезення.