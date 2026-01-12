Експерти радять обмежити споживання продуктів, які містять нітрити та нітрати

Деякі консерванти, які широко використовуються в промислових харчових продуктах і напоях на європейському ринку, підвищують ризик виникнення раку та діабету. Такого висновку дійшли французькі науковці, провівши два великі дослідження, результати якого були опубліковані у січні 2026 року, повідомив гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець.

У першому дослідженні виявили багаторазовий зв'язок між консервантами та підвищеною захворюваністю на рак загалом, рак молочної залози та передміхурової залози. До таких консервантів, зокрема, належать нітрити та нітрати, які часто використовуються для виготовлення шинки, бекону та ковбас.

«Найсильніший зв'язок був між нітритом натрію та раком передміхурової залози: консервант збільшував ризик приблизно на третину. Однак рівень підвищеного ризику залишався помірним. Для порівняння, регулярне куріння підвищує ризик захворіти на рак легенів більш ніж у 15 разів», – повідомляє Олег Швець.

Друге дослідження також виявило зв'язок між вживанням деяких харчових добавок та розвитком діабету 2 типу. Сорбат калію, який зазвичай використовується для запобігання розмноженню цвілі та бактерій в продуктах та напоях, був пов'язаний з подвоєним ризиком розвитку діабету.

Обидва висновки, за словами професора, базуються на тривалому науковому проєкті NutriNet-Santé, в рамках якого понад 100 тисяч французів регулярно заповнюють анкети про своє харчування.

Вживання продуктів з консервантами не означає, що людина відразу захворіє, кажуть дослідники. Однак варто обмежити кількість цих продуктів у харчуванні, обираючи ті, які пройшли тільки мінімальну технологічну обробку. Є й інші фактори, що, як вже відомо, підвищують ризик, скажімо, перероблене м'ясо та алкоголь тісно пов'язані з вищими показниками захворюваності на рак.

Експерти говорять про необхідність додаткових досліджень, бо такі спостережні дослідження не можуть продемонструвати прямий причинно-наслідковий зв'язок. Якщо висновки підтвердяться, можливо, в майбутньому, продукти, у яких використовуються нітрати чи нітрити, будуть маркуватися, з попередженням про шкоду для здоров’я.