Папа Римський Лев XIV неодноразово закликав до миру в Україні

У неділю, 11 січня, Папа Римський Лев XIV закликав Росію припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє Vatican News.

Після молитви «Ангел Господній» понтифік звернув особливу увагу до населення України, що потерпає від російських масованих обстрілів інфраструктури.

«В Україні чергові, особливо важкі обстріли, спрямовані насамперед проти об’єктів енергетичної інфраструктури, саме в той час, коли холоди стають дедалі суворішими, завдають серйозного удару по цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і поновлюю заклик припинити насильство та посилити зусилля для досягнення миру», – сказав Глава Католицької церкви.

До слова, увечері 11 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація з електропостачанням та опаленням у низці міст і сіл залишається надзвичайно складною, а жорстка зимова погода лише ускладнює її. Найскладніше зараз у Броварах, Василькові, Фастові та Борисполі на Київщині. Попри інтенсивні роботи енергетиків, значна кількість родин досі без електрики.